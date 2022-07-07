На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО
Не каждый танк доедет до середины реки
Оперативне командування "Північ"
В Черниговской области из реки вытащили два вражеских танка. В них обнаружили тела "законсервированных" оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".
На территории Менской громады на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" оккупантов.
"Один вражеский танк Т-72, по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне, к счастью, были обречены на гибель", – сказано в сообщении.
Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте - трое россиян. В этой машине оказалась поврежденной пушка. Она была вдвое короче и на конце ствол разорван. По словам специалистов, так случилось из-за того, что танк выстрелил, когда уже находился под водой.
Популярное сейчас
- Итальянские СМИ: Шахтер и Фиорентина договорились о трансфере Додо, известная сумма
- Динамо разгромило дубль швейцарского клуба
- Ворскла уступила в первом контрольном матче под руководством Скрипника
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО