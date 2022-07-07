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На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО

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Не каждый танк доедет до середины реки

На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО

Оперативне командування "Північ"

Новина українською

В Черниговской области из реки вытащили два вражеских танка. В них обнаружили тела "законсервированных" оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

На территории Менской громады на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" оккупантов.

"Один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне, к счастью, были обречены на гибель", – сказано в сообщении.

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Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте - трое россиян. В этой машине оказалась поврежденной пушка. Она была вдвое короче и на конце ствол разорван. По словам специалистов, так случилось из-за того, что танк выстрелил, когда уже находился под водой.

На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 1На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 2На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 3На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 4На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 5На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 6На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 7На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 8На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО - изображение 9

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