На Черниговщине из реки вытащили два русских танка с "законсервированными" оккупантами - ФОТО

В Черниговской области из реки вытащили два вражеских танка. В них обнаружили тела "законсервированных" оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

На территории Менской громады на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" оккупантов.

"Один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне, к счастью, были обречены на гибель", – сказано в сообщении.

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Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте - трое россиян. В этой машине оказалась поврежденной пушка. Она была вдвое короче и на конце ствол разорван. По словам специалистов, так случилось из-за того, что танк выстрелил, когда уже находился под водой.