Российский диктатор владимир путин, более известный ы мире как ху@ло, который развязал войну против Украины, заявил, что в рф "всерьез пока еще ничего не начинали".

Речь ху@ла цитирует прокремлевское издание "РИА Новости"

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют.

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - сказал Путин.