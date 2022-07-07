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Путин на 134-й день войны: В Украине мы еще ничего всерьез не начинали

Общие новости
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То ли запугивает, то ли пытается оправдаться

Путин на 134-й день войны: В Украине мы еще ничего всерьез не начинали

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Новина українською

Российский диктатор владимир путин, более известный ы мире как ху@ло, который развязал войну против Украины, заявил, что в рф "всерьез пока еще ничего не начинали".

Речь ху@ла цитирует прокремлевское издание "РИА Новости"

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"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют.

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - сказал Путин.

7 июля Путин встретился с главами российских партий и заявил, что в России "много партий", а "родина одна".

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
07.07.2022 в 21:40
Взагалі-то він давно би мав би бути пацієнтом відділення для небезпечних хворих психіатричної лікарні... Але, нажаль, росіянський "нарід" не знайшов для себе кращого пахана, і тому весь світ змушений спостерігати за розвитком його хвороби. 40 тис. вбитих московітів та 50 тис. вбитих українців, більшість з яких мирне населення, для путлера "не серйозно". Таке "почуття гумору" може бути лише у справжнього маньяка.
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