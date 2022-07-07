Путин на 134-й день войны: В Украине мы еще ничего всерьез не начинали
То ли запугивает, то ли пытается оправдаться
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Российский диктатор владимир путин, более известный ы мире как ху@ло, который развязал войну против Украины, заявил, что в рф "всерьез пока еще ничего не начинали".
Речь ху@ла цитирует прокремлевское издание "РИА Новости"
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют.
Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали.
При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - сказал Путин.
7 июля Путин встретился с главами российских партий и заявил, что в России "много партий", а "родина одна".
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