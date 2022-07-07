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В Украине хотят ввести уголовную ответственность за незаконные действия со средствам ЕС

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В Украине хотят ввести уголовную ответственность за незаконные действия со средствам ЕС

фото из свободных источников

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Бюро экономической безопасности вместе с Министерством внутренних дел разрабатывают изменения в Уголовный кодекс, чтобы ввести уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Ведомства разрабатывают новую норму Уголовного кодекса, предварительно – статья 210-1 "Нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза", предусматривающей уголовную ответственность по незаконным действиям со средствами Евросоюза.

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"Ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий, от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС", - отмечают в БЭБ. В настоящее время осуществляются процедуры согласования окончательной редакции соответствующей нормы.

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