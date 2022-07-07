Генштаб предупредил о возможном наступлении оккупантов на Запорожском направлении
На этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ
УНИАН
Российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении "Великая Новоселовка - Покровское" с целью окружения наших подразделений", - рассказала она.
По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.
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