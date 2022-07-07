Оккупанты из РСЗО обстреляли жилой район Харькова. Погибло три мирных жителя
Еще 5 человек получили ранения
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Оккупанты нанесли удары по северной части Харькова реактивными системами залпового огня.
Как сообщает советник главы Харьковского облсовета Наталия Попова, в результате обстрела погибли трое мирных жителей.
Еще пятеро харьковчан получили ранения.
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По ее словам, одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
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