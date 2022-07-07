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Оккупанты из РСЗО обстреляли жилой район Харькова. Погибло три мирных жителя

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Еще 5 человек получили ранения

Оккупанты из РСЗО обстреляли жилой район Харькова. Погибло три мирных жителя

facebook.com/popova.natali

Новина українською

Оккупанты нанесли удары по северной части Харькова реактивными системами залпового огня.

Как сообщает советник главы Харьковского облсовета Наталия Попова, в результате обстрела погибли трое мирных жителей.

Еще пятеро харьковчан получили ранения.

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По ее словам, одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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В статье: война с Россией
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