Идут ВСУ. Жителей Херсонской области просят держаться подальше от объектов армии РФ
Председатель Олешковской общины обратился к местным жителям
фото из свободных источников
Жителей Олешковской общины Херсонской области призвали держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.
Об этом заявил председатель Олешковской общины Евгений Рищук.
"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов , где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут. Смерть врагам. Не будьте живим щитом для ворогів", – закликав Рищук.
Напомним, вчера
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