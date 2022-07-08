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Идут ВСУ. Жителей Херсонской области просят держаться подальше от объектов армии РФ

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Председатель Олешковской общины обратился к местным жителям

Идут ВСУ. Жителей Херсонской области просят держаться подальше от объектов армии РФ

фото из свободных источников

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Жителей Олешковской общины Херсонской области призвали держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.

Об этом заявил председатель Олешковской общины Евгений Рищук.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов , где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут. Смерть врагам. Не будьте живим щитом для ворогів", – закликав Рищук.

Напомним, вчера в оккупированном Скадовске прогремел взрыв, один человек погиб.

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В статье: война с Россией
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