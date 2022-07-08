Идут ВСУ. Жителей Херсонской области просят держаться подальше от объектов армии РФ

Жителей Олешковской общины Херсонской области призвали держаться подальше от мест расположения российской техники, мест дислокации оккупантов и складов с боеприпасами.

Об этом заявил председатель Олешковской общины Евгений Рищук.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов , где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут. Смерть врагам. Не будьте живим щитом для ворогів", – закликав Рищук.