Роналду не возвращается в Юнайтед, Шахтер договорился по Додо. Главные новости за 7 июля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 7 июля

Форвард “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду не отправится с командой на предсезонный тур в Таиланд. В понедельник португалец должен был вернуться в расположение команды, но из-за “семейных вопросов” футболист остается в Лиссабоне. В “Юнайтед” не знают, когда 37-летний нападающий присоединится к команде. Ранее сообщалось о желании Роналду покинуть МЮ. Клуб не готов идти на продажу своего лучшего бомбардира прошлого сезона.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что некоторые матчи чемпионата Украины могут состояться за границей. "Клубы-участники УПЛ, которые пробились в еврокубки, могут по договоренности между собой сыграть матчи чемпионата за границей. И это касается именно того периода времени, когда они берут участие в еврокубках", – сказал Дикий в интервью FanDay.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что каталонцы сделали новое предложение "Баварии" касательно трансфера форварда Роберта Левандовского. "Мы ждем их ответа. Надеюсь, что он будет положительным. Хочу поблагодарить Левандовского за те усилия, которые он делает, чтобы присоединиться к нам", – заявил Лапорта. “Бавария” не готова отпускать поляка меньше чем за 50 млн евро.

Центральный защитник “Барселоны” Клеман Ленгле следующий сезон проведет в аренде в “Тоттенхэме”, при этом каталонский клуб будет платить часть зарплаты 27-летнего бека. Продолжает много тратить “Лидс”. Йоркширцы перевалили отметку в 100 млн фунтов, оформив трансферы Тайлера Адамса (“РБ Лейпциг”) и Луиса Синистерры (“Фейеноорд”).