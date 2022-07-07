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"Такого мощного удара еще не было" - оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска

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Предварительно известно о 1 погибшем и 6 раненых

"Такого мощного удара еще не было" - оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска

фото из свободных источников

Новина українською

Днем 7 июля российские оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска.

Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, на данный момент достоверно известно о 1 погибшем и 6 раненых, однако эти цифры еще могут измениться.

От удара пострадали 6 зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка.

Позже мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что удар по центру города был самым мощным с начала полномасштабного вторжения РФ.

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"Удар произошел в 12:30, "прилет" был в 500 метрах от исполкома - фактически это центр города. Скорее всего, ракета была выпущена россиянами из самолета - завтра специалисты дадут точное заключение. Такого мощного удара по центру города еще не было - дрожали все окна исполкома", - написал Гончаренко.

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В статье: война с Россией
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