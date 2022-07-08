В Генштабе рассказали, сколько украинских военных проходят подготовку в Британии

На территории стран-партнеров идет подготовка украинских специалистов Сухопутных, Десантно-Штурмовых войск, Сил специальных операций и специалистов Воздушных Сил.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Он, в частности, рассказал, сколько украинских воинов сегодня проходят подготовку в Великобритании:

"Только сейчас на территории Великобритании совершенствуют навыки более тысячи военнослужащих. Недавно завершился курс обучения в Германии, чтобы наши военнослужащие овладели оружием, предоставленным партнерами", - сказал Алексей Громов.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон, который правда, вчера объявил о своей отставке, заявлял, что Британия готова каждые 120 дней брать по 10 тысяч украинских воинов на обучение.