В Генштабе рассказали, сколько украинских военных проходят подготовку в Британии
Скоро приедут выгонять оккупантов
На территории стран-партнеров идет подготовка украинских специалистов Сухопутных, Десантно-Штурмовых войск, Сил специальных операций и специалистов Воздушных Сил.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Он, в частности, рассказал, сколько украинских воинов сегодня проходят подготовку в Великобритании:
"Только сейчас на территории Великобритании совершенствуют навыки более тысячи военнослужащих. Недавно завершился курс обучения в Германии, чтобы наши военнослужащие овладели оружием, предоставленным партнерами", - сказал Алексей Громов.
Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон, который правда, вчера объявил о своей отставке, заявлял, что Британия готова каждые 120 дней брать по 10 тысяч украинских воинов на обучение.
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