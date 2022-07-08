Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в Донецкой и Луганской областях удары россиян не прекращаются

В эфире национального телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что вчерашний обстрел по центру Краматорска был осуществлен ракетой "Искандер". В своем Telegram-канале он предоставил более подробную информацию касательно количества жертв: Также актуальные данные по поводу зверств россиян предоставил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. российской артиллерией продолжают уничтожаться села в регионе, чтобы орки смогли выйти на административные границы области. Утром рашисты обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады в Днепропетровской области. Предварительно, без жертв. О ситуации в регионе написали в своих социальных сетях глава ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. Также отметим, что вчера из-за обстрелов российских оккупационных войск загорелись поля в Запорожской области, огонь также перекинулся на территорию Днепропетровщины. Пожар уже устранили, но в результате воспламенения было уничтожено около 20 гектаров пшеницы – это 200 тысяч квадратных метров.

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