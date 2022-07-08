ВСУ уничтожили заместителя командира российской десантно-штурмовой бригады
В результате точного удара украинских воинов по штабу
В российских соцсетях сообщили о смерти заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии России подполковника Александра Смирнова.
Указывается, что он был ликвидирован в ночь на 1 июля, находясь в штабе, что свидетельствует об отличной работе украинской артиллерии.
"У врага есть точная информация о расположении нашего командования, это был не первый точный удар по штабу полка", - указывается в некрологе.
К слову, в конце июня сообщалось об уничтожении заместителя начальника штаба этой самой 11-й десантно-штурмовой бригады Павла Кислякова.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первая победа Металлиста, сегодня матчи у Днепра-1 и Зари. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Уже не игрушка Абрамовича. Каким будет Челси Тодда Боули и Томаса Тухеля в сезоне-2022/23
- Роналду не возвращается в Юнайтед, Шахтер договорился по Додо. Главные новости за 7 июля
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти