ВСУ уничтожили заместителя командира российской десантно-штурмовой бригады

В российских соцсетях сообщили о смерти заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии России подполковника Александра Смирнова.

Указывается, что он был ликвидирован в ночь на 1 июля, находясь в штабе, что свидетельствует об отличной работе украинской артиллерии.

"У врага есть точная информация о расположении нашего командования, это был не первый точный удар по штабу полка", - указывается в некрологе.

К слову, в конце июня сообщалось об уничтожении заместителя начальника штаба этой самой 11-й десантно-штурмовой бригады Павла Кислякова.