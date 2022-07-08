  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили заместителя командира российской десантно-штурмовой бригады
В тренде

ВСУ уничтожили заместителя командира российской десантно-штурмовой бригады

Общие новости
(4 голосов)

В результате точного удара украинских воинов по штабу

ВСУ уничтожили заместителя командира российской десантно-штурмовой бригады

Новина українською

В российских соцсетях сообщили о смерти заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии России подполковника Александра Смирнова.

Указывается, что он был ликвидирован в ночь на 1 июля, находясь в штабе, что свидетельствует об отличной работе украинской артиллерии.

"У врага есть точная информация о расположении нашего командования, это был не первый точный удар по штабу полка", - указывается в некрологе.

К слову, в конце июня сообщалось об уничтожении заместителя начальника штаба этой самой 11-й десантно-штурмовой бригады Павла Кислякова.

ВСУ уничтожили заместителя командира российской десантно-штурмовой бригады - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде