В оккупированных россиянами Шахтерске и Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами
HIMARS же?!
Типичный Донецк
В ночь на пятницу, 8 июля, в оккупированных российской федерацией Донецке и Шахтерске прогремело несколько взрывов. В Telegram-канале "Типичный Донецк" быстро были опубликованы соответствующие фото и видео.
Оккупационная "власть" включила сигнал воздушной тревоги, также орки объявили об эвакуации местного населения.
На опубликованных видео видно, что пожар, возникший на складах, где хранились боеприпасы российской армии, крайне масштабные. Детонация боеприпасов может занять еще несколько дней.
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