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Бойкот чумного. На саммите G20 дипломаты отказались от общения и фото с главой мид рф лавровым

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Бойкот чумного. На саммите G20 дипломаты отказались от общения и фото с главой мид рф лавровым

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава мид рф сергей лавров приехал в Индонезию на встречу министров иностранных дел G20, но тотальное большинство присутствующих было не слишком радо увидеть представителя истеблишмента страны-агрессора.

Ряд дипломатов попросту бойкотировал все мероприятия с участием российского министра. Среди них государственный секретарь США Энтони Блинкен, немецкий министр Анналена Бербок и ее японский коллега Есимаса Хаяси. Последний даже не пришел на официальный ужин, так как посчитал это неуместным из-за присутствия лаврова

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лавров прибыл на саммит одним из первых, он планировал встретиться с несколькими коллегами по G20, но те иметь разговор с главой мид рф отказались. Сообщается, что шут путина уже покинул саммит досрочно.

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В статье: Сергей Лавров война с Россией Энтони Блинкен Анналена Бербок Есимаса Хаяси
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Источник:
japantimes.co.jp

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