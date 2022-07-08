Глава мид рф сергей лавров приехал в Индонезию на встречу министров иностранных дел G20, но тотальное большинство присутствующих было не слишком радо увидеть представителя истеблишмента страны-агрессора.

Ряд дипломатов попросту бойкотировал все мероприятия с участием российского министра. Среди них государственный секретарь США Энтони Блинкен, немецкий министр Анналена Бербок и ее японский коллега Есимаса Хаяси. Последний даже не пришел на официальный ужин, так как посчитал это неуместным из-за присутствия лаврова

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лавров прибыл на саммит одним из первых, он планировал встретиться с несколькими коллегами по G20, но те иметь разговор с главой мид рф отказались. Сообщается, что шут путина уже покинул саммит досрочно.