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Добавилось сразу 35 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Демилитаризовали 250 российских солдат

Добавилось сразу 35 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 08 июля.

За четверг украинские воины ликвидировали 250 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 36900 (+250) человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1637 (+35) ед,
  • боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 828 (+13) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 107 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
  • крылатые ракеты – 155 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
  • специальная техника – 66 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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