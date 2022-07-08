Добавилось сразу 35 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Демилитаризовали 250 российских солдат
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 08 июля.
За четверг украинские воины ликвидировали 250 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 36900 (+250) человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1637 (+35) ед,
- боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 828 (+13) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 107 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
- специальная техника – 66 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.
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