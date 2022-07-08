"Спасибо за дружбу, Владимир". Борис Джонсон в своем новом обращении назвал Зеленского героем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и должности премьер-министра страны. Он написал новый пост в своем Твиттере:

"Я поговорил с президентом Владимиром Зеленским ранее, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великой Британии – мы будем предоставлять жизненно важную оборонную помощь до тех пор, пока это будет необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят".

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to reiterate the UK's unwavering support for Ukraine – we will supply vital defensive aid for as long as it's needed.



Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you. pic.twitter.com/hfCkH72Pln — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2022

Джонсон будет исполнять обязанности главы партии и правительства до тех пор, пока не будет избран новый премьер.