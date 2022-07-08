"Спасибо за дружбу, Владимир". Борис Джонсон в своем новом обращении назвал Зеленского героем
А для нас герой – сам Джонсон
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и должности премьер-министра страны. Он написал новый пост в своем Твиттере:
"Я поговорил с президентом Владимиром Зеленским ранее, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великой Британии – мы будем предоставлять жизненно важную оборонную помощь до тех пор, пока это будет необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят".
I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to reiterate the UK's unwavering support for Ukraine – we will supply vital defensive aid for as long as it's needed.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2022
Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you. pic.twitter.com/hfCkH72Pln
Джонсон будет исполнять обязанности главы партии и правительства до тех пор, пока не будет избран новый премьер.
Популярное сейчас
- Уже не игрушка Абрамовича. Каким будет Челси Тодда Боули и Томаса Тухеля в сезоне-2022/23
- Салернитана подписала лучшего друга Холанда. Он сбежал из россии, не сыграв ни минуты
- Генштаб предупредил о возможном наступлении оккупантов на Запорожском направлении
- Данилов: россияне беззащитны перед девятью HIMARS, предоставленными США и союзниками
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
Новости по теме
- 18:35 Украинские Зеленский: После отставки Джонсона политика Великобритании по отношению к Украине не изменится
- 20:40 Украинские Джонсон поговорил с Зеленским и пообещал еще 10 самоходных гаубиц, а также дроны-камикадзе
- 20:14 Украинские "В их силах вернуть россиян на позиции 24 февраля" - Джонсон рассказал о военном плане Зеленского