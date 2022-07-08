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"Спасибо за дружбу, Владимир". Борис Джонсон в своем новом обращении назвал Зеленского героем

Общие новости
(3 голосов)

А для нас герой – сам Джонсон

"Спасибо за дружбу, Владимир". Борис Джонсон в своем новом обращении назвал Зеленского героем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и должности премьер-министра страны. Он написал новый пост в своем Твиттере:

"Я поговорил с президентом Владимиром Зеленским ранее, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великой Британии – мы будем предоставлять жизненно важную оборонную помощь до тех пор, пока это будет необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят".

Джонсон будет исполнять обязанности главы партии и правительства до тех пор, пока не будет избран новый премьер.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
08.07.2022 в 10:53
Людина !!!
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