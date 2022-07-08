Три человека погибли – российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову
Еще пятеро ранены
Очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Вечером 7 июля российские войска обстреляли Немышлянский район Харькова, в результате чего погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.
"Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены".
При этом в ночь на 8 июля впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементиевки, но украинские защитники остановили эту попытку и заставили врага отступить.
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