Три человека погибли – российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову

Вечером 7 июля российские войска обстреляли Немышлянский район Харькова, в результате чего погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены".

При этом в ночь на 8 июля впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Оккупанты пытались вести наступление в направлении Дементиевки, но украинские защитники остановили эту попытку и заставили врага отступить.