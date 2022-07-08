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В Японии в результате покушения скончался бывший премьер-министр Синдзо Абе

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Он управлял страной 8 лет

В Японии в результате покушения скончался бывший премьер-министр Синдзо Абе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В пятницу, 8 июля, в японском городе Нара во время агитационного выступления произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии 67-летнего Синдзо Абэ, руководившего страной с 2012-й по 2020-й годы.

Нападавший – 40-летний Тецуя Ямагами – выстрелил из самодельного оружия в шею и ранил политика. Он объяснил свои действия неприязнью к политику. Абэ сразу доставили в больницу, несколько часов врачи боролись за его жизнь, однако впоследствии он скончался.

Нападение осудили лидеры многих стран. Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна "пытается осмыслить эту тяжелую ситуацию". "Этот поступок нельзя простить", - сказал Кисида, пообещав принять соответствующие меры.

Синдзо Абе покинул свой пост из-за хронических проблем со здоровьем. Он возглавлял правительство дольше всего в истории Японии и сумел придать экономике страны дополнительный импульс путем искусственной девальвации иены.

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В статье: война с Россией
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