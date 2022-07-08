В Японии в результате покушения скончался бывший премьер-министр Синдзо Абе
Он управлял страной 8 лет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 8 июля, в японском городе Нара во время агитационного выступления произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии 67-летнего Синдзо Абэ, руководившего страной с 2012-й по 2020-й годы.
Нападавший – 40-летний Тецуя Ямагами – выстрелил из самодельного оружия в шею и ранил политика. Он объяснил свои действия неприязнью к политику. Абэ сразу доставили в больницу, несколько часов врачи боролись за его жизнь, однако впоследствии он скончался.
Нападение осудили лидеры многих стран. Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна "пытается осмыслить эту тяжелую ситуацию". "Этот поступок нельзя простить", - сказал Кисида, пообещав принять соответствующие меры.
Синдзо Абе покинул свой пост из-за хронических проблем со здоровьем. Он возглавлял правительство дольше всего в истории Японии и сумел придать экономике страны дополнительный импульс путем искусственной девальвации иены.
Популярное сейчас
- Добавилось сразу 35 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Уже не игрушка Абрамовича. Каким будет Челси Тодда Боули и Томаса Тухеля в сезоне-2022/23
- ВСУ уничтожили заместителя командира российской десантно-штурмовой бригады
- Данилов: россияне беззащитны перед девятью HIMARS, предоставленными США и союзниками
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО