Под громкие и неудобные вопросы: лавров досрочно покинет саммит глав МИД на фоне бойкота

Министр иностранных дел россии сергей лавров досрочно покинет саммит глав МИД стран G20 на Бали. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря мид рф марию захарову.

Сообщается, что лавров проведет двусторонние переговоры, пообщается с прессой и уедет. Тем не менее, на саммите еще запланирован официальный ужин и рабочая сессия во второй половине дня – на эти мероприятия лавров не останется.

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Глава мид рф не стал отвечать на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Также он проигнорировал вопросы журналистов о том, почему рф начала войну. После этого он заявил, что на россию набросились с критикой: "агрессоры, захватчики, оккупанты" – сегодня мы много чего услышали".