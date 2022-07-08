Под громкие и неудобные вопросы: лавров досрочно покинет саммит глав МИД на фоне бойкота
И правильно
Foto Dita Alangkara (dpa)
Министр иностранных дел россии сергей лавров досрочно покинет саммит глав МИД стран G20 на Бали. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря мид рф марию захарову.
Сообщается, что лавров проведет двусторонние переговоры, пообщается с прессой и уедет. Тем не менее, на саммите еще запланирован официальный ужин и рабочая сессия во второй половине дня – на эти мероприятия лавров не останется.
Глава мид рф не стал отвечать на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Также он проигнорировал вопросы журналистов о том, почему рф начала войну. После этого он заявил, что на россию набросились с критикой: "агрессоры, захватчики, оккупанты" – сегодня мы много чего услышали".
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