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Под громкие и неудобные вопросы: лавров досрочно покинет саммит глав МИД на фоне бойкота

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Под громкие и неудобные вопросы: лавров досрочно покинет саммит глав МИД на фоне бойкота

Foto Dita Alangkara (dpa)

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Министр иностранных дел россии сергей лавров досрочно покинет саммит глав МИД стран G20 на Бали. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря мид рф марию захарову.

Сообщается, что лавров проведет двусторонние переговоры, пообщается с прессой и уедет. Тем не менее, на саммите еще запланирован официальный ужин и рабочая сессия во второй половине дня – на эти мероприятия лавров не останется.

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Глава мид рф не стал отвечать на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Также он проигнорировал вопросы журналистов о том, почему рф начала войну. После этого он заявил, что на россию набросились с критикой: "агрессоры, захватчики, оккупанты" – сегодня мы много чего услышали".

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В статье: Сергей Лавров война с Россией
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