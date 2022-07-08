Зеленский: россия не отказалась от своих планов на полную оккупацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу CNN.

"Я считаю, что они в целом, в середине своего государства и внутри своих планов военно-политических не отказались от оккупации нашего государства и не отказываются много лет. Это их планы, они всегда оккупировали наше государство. Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы россии входит и смена политического руководства, и оккупация всей страны, мы абсолютно в этом уверены".

"Сейчас мы говорим и о гарантиях безопасности для Украины, и об оружии, и о финансовой поддержке, а можно было, просто объединившись, брать Украину в НАТО. И на последнем заседании НАТО мы благодарны за то, что поддержали помощь Украине, но для Украины всегда находили причины, почему нас там быть не может, а Швецию и Финляндию сразу приняли. Решение правильное, а в отношении Украины – неправильное, исторически ошибочное".

"Украинцы не готовы отдать свою землю, признать, что эти территории принадлежат россии. Это наша земля. Мы всегда об этом говорим и намерены это доказать".