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Во временно оккупированной Новой Каховке ВСУ накрыли склад БК и российскую ПВО

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Во временно оккупированной Новой Каховке ВСУ накрыли склад БК и российскую ПВО

Фото из открытых источников

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В городе Новая Каховка Херсонской области зафиксировано попадание в склад орков. По предварительным данным, пострадала техника и личный состав россиян. ВСУ нанесли точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии, об этом сообщило оперативное командование "Юг" и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

7 июля украинские военные в очередной раз уничтожили скопление военной техники россии в районе Чернобаевки Херсонской области. К утру 8 июля был зафиксирован мощный взрыв в Новой Каховке.

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ВСУ последовательно уничтожают склады, тыловые запасы оккупанта, и это может быть подготовкой к контрнаступательным действиям, отметил Хлань.

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В статье: война с Россией
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