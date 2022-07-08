Зеленский – о том, что необходимо Украине для завершения военной части войны до конца 2022-го
Тавтология, но объяснимая
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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу CNN.
"Окончание войны? Если наше государство будет единым, таким, как сейчас, если мощное оружие будет идти от наших партнеров нам вовремя, и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем много вещей сделать до конца этого года. Я уверен, сможем завершить военную часть этой войны".
"Если мы будем крепкими, то мы сможем прийти к тому моменту, что россии придется сесть за стол переговоров. Они будут продолжать видеть объединение мира вокруг Украины, мощь Украины и победы Украины. Если это будет, то мы будем говорить о мощной позиции. Говорить – это вообще финальная стадия любой войны".
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