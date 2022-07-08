Зеленский – о том, что необходимо Украине для завершения военной части войны до конца 2022-го

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу CNN.

"Окончание войны? Если наше государство будет единым, таким, как сейчас, если мощное оружие будет идти от наших партнеров нам вовремя, и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем много вещей сделать до конца этого года. Я уверен, сможем завершить военную часть этой войны".