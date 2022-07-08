Президент Украины приехал на передовые позиции в Днепропетровской области
"Мой родной Криворожский район"
Зеленский Telegram-канал
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что посетил позиции на Днепропетровщине.
"Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!"
"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами".
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