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Президент Украины приехал на передовые позиции в Днепропетровской области

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"Мой родной Криворожский район"

Президент Украины приехал на передовые позиции в Днепропетровской области

Зеленский Telegram-канал

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что посетил позиции на Днепропетровщине.

"Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!"

"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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