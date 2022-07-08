Президент Украины приехал на передовые позиции в Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что посетил позиции на Днепропетровщине.

"Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!"