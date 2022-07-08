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В результате удара ВСУ по аэродрому в Мелитополе уничтожен российский подполковник

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В результате удара ВСУ по аэродрому в Мелитополе уничтожен российский подполковник

Новина українською

Власти воронежской области рф сообщили о смерти подполковника российской армии летчика Романа Иголкина. Сообщается, что он был убит 3 июля в Мелитополе.

Именно 3-го июля ВСУ нанесли удар по базе россиян в Мелитополе. Тогда по информации мэра оккупированного города были уничтожены десятки оккупантов. СМИ предполагали, что удар был нанесен с помощью систем HIMARS.

Добавим, что Иголкин уволился из армии в 2021-м, но в начале февраля 2022-го вернулся на службу.

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В статье: война с Россией
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