В результате удара ВСУ по аэродрому в Мелитополе уничтожен российский подполковник
Демилитаризировался
Власти воронежской области рф сообщили о смерти подполковника российской армии летчика Романа Иголкина. Сообщается, что он был убит 3 июля в Мелитополе.
Именно 3-го июля ВСУ нанесли удар по базе россиян в Мелитополе. Тогда по информации мэра оккупированного города были уничтожены десятки оккупантов. СМИ предполагали, что удар был нанесен с помощью систем HIMARS.
Добавим, что Иголкин уволился из армии в 2021-м, но в начале февраля 2022-го вернулся на службу.
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