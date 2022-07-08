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Экс-командующий войск НАТО в Европы: Керченский мост - законная цель Украины

Общие новости
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Генерал считает, что у Украины уже есть такая возможность

Экс-командующий войск НАТО в Европы: Керченский мост - законная цель Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина имеет полное право атаковать Керченский мост, что также нанесет сокрушительный удар по Кремлю. Об этом заявил бывший командующий союзных войск НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав.

"Керченский мост - законная цель [Украины]. Меня совсем не удивляет, что россияне озабочены Керченским мостом. Для них это невероятно важно", - цитирует Бридлава The Times.

По его мнению, удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon.

Ранее российские сми сообщили об усилении защиты моста. В частности, возле него установили щиты-мишени с отражающими элементами.

Добавим, что ранее украинская разведка выставляла техническую документацию Керченского моста. В СМИ также обсуждалась возможность удара по объекту с помощью системы HIMARS, но США пока не поставляют ракет с необходимым радиусом действия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2022 в 16:32
Легко чужими руками жар загрібати.
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