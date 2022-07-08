Экс-командующий войск НАТО в Европы: Керченский мост - законная цель Украины
Генерал считает, что у Украины уже есть такая возможность
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина имеет полное право атаковать Керченский мост, что также нанесет сокрушительный удар по Кремлю. Об этом заявил бывший командующий союзных войск НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав.
"Керченский мост - законная цель [Украины]. Меня совсем не удивляет, что россияне озабочены Керченским мостом. Для них это невероятно важно", - цитирует Бридлава The Times.
По его мнению, удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon.
Ранее российские сми сообщили об усилении защиты моста. В частности, возле него установили щиты-мишени с отражающими элементами.
Добавим, что ранее украинская разведка выставляла техническую документацию Керченского моста. В СМИ также обсуждалась возможность удара по объекту с помощью системы HIMARS, но США пока не поставляют ракет с необходимым радиусом действия.
Популярное сейчас
- В результате удара ВСУ по аэродрому в Мелитополе уничтожен российский подполковник
- Под громкие и неудобные вопросы: лавров досрочно покинет саммит глав МИД на фоне бойкота
- Красников рассказал, продолжает ли Ярославский финансировать Металлист
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО