Экс-командующий войск НАТО в Европы: Керченский мост - законная цель Украины

Украина имеет полное право атаковать Керченский мост, что также нанесет сокрушительный удар по Кремлю. Об этом заявил бывший командующий союзных войск НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав.

"Керченский мост - законная цель [Украины]. Меня совсем не удивляет, что россияне озабочены Керченским мостом. Для них это невероятно важно", - цитирует Бридлава The Times.

По его мнению, удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon.

Ранее российские сми сообщили об усилении защиты моста. В частности, возле него установили щиты-мишени с отражающими элементами.

Добавим, что ранее украинская разведка выставляла техническую документацию Керченского моста. В СМИ также обсуждалась возможность удара по объекту с помощью системы HIMARS, но США пока не поставляют ракет с необходимым радиусом действия.