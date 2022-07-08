В Новой Каховке партизаны ликвидировали полицейского, перешедшего на службу к россиянам

Украинские партизаны ликвидировали бывшего полицейского и коллаборанта Сергея Томко.

После оккупации Новой Каховки Томко начал сотрудничать с россиянами и был назначен «заместителем начальника городского управления полиции».

Сообщается, что предатель был убит в собственном автомобиле в четверг, 7 июля. Кто именно ликвидировал коллаборанта, неизвестно.

Заметим, что еще 5 мая Генпрокуратура Украины объявляла подозрение Томко по обвинениям в коллаборационизме.