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В Новой Каховке партизаны ликвидировали полицейского, перешедшего на службу к россиянам

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Обычная судьба для предателей

В Новой Каховке партизаны ликвидировали полицейского, перешедшего на службу к россиянам

Сергій Томко

Новина українською

Украинские партизаны ликвидировали бывшего полицейского и коллаборанта Сергея Томко.

После оккупации Новой Каховки Томко начал сотрудничать с россиянами и был назначен «заместителем начальника городского управления полиции».

Сообщается, что предатель был убит в собственном автомобиле в четверг, 7 июля. Кто именно ликвидировал коллаборанта, неизвестно.

Заметим, что еще 5 мая Генпрокуратура Украины объявляла подозрение Томко по обвинениям в коллаборационизме.

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В статье: война с Россией
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