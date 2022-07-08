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С одного выстрела. Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 Пион - ВИДЕО

Общие новости
(4 голосов)

Очень эффективное оружие

С одного выстрела. Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 Пион - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и артиллеристы из 40-й бригады выследили убежище и уничтожили вражескую самоходную артустановку 2С7 "Пион".

Украинскому расчету гаубицы М777 было достаточно одного выстрела, чтобы уничтожить российскую САУ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2022 в 16:31
Недостатня кількість породжує ефективну якість. Слава ЗСУ!
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stopus (Полтава)
08.07.2022 в 16:24
Слава ЗСУ!
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stopus (Полтава)
08.07.2022 в 16:23
Ото щоб знав, як по українській земельці їздити! І другим передай!
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