С одного выстрела. Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 Пион - ВИДЕО
Очень эффективное оружие
Getty Images/Global Images Ukraine
Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и артиллеристы из 40-й бригады выследили убежище и уничтожили вражескую самоходную артустановку 2С7 "Пион".
Украинскому расчету гаубицы М777 было достаточно одного выстрела, чтобы уничтожить российскую САУ.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2022 в 16:31
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stopus (Полтава)
08.07.2022 в 16:24
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stopus (Полтава)
08.07.2022 в 16:23
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