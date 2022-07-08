Блинкен - российским дипломатам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно

В ходе заседания глав МИД стран G20 государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию прекратить блокировку экспорта украинского зерна и напомнил, что Украина является суверенным государством, сообщает The Washington Post.

"Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны разрешить вывоз зерна", – сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что взносы Москвы во Всемирную продовольственную программу ООН составили лишь пятую часть от 1% пожертвований организации. Министра иностранных дел Сергея Лаврова не было в зале во время выступления Блинкена, он ушел с обоих пленарных заседаний, как только представители других стран начали выступления.

Напомним, 7 июля на острове Бали в Индонезии началась двухдневная встреча министров иностранных дел "Группы двадцати".