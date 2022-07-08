Атака не удалась. Арта ДШВ ВСУ уничтожила роту российских танков - ВИДЕО
Совместная и красивая работа артиллерии и инженерно-саперных подразделений
Генштаб ЗСУ
Артиллерией и инженерно-саперными подразделениями ДШВ ВС Украины уничтожена танковая рота российских оккупантов.
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На видео зафиксирована совместная работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Как соощает командование десентно-штурмовых влйск, в частности, во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожены 9 танков российских захватчиков.
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