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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, пропагандистки Скабеевой и российских госСМИ

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Канада продолжает расширять санкционный список

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, пропагандистки Скабеевой и российских госСМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Канада объявила о дополнительных санкциях против 29 россиян и 15 организаций из России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали "спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды", а организации – компаниями, которые контролируются или принадлежат российскому правительству и вовлечены в работу по дезинформации.

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Среди них патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, бывший глава "Яндекса" Тигран Худавердян и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

В списке организаций в том числе холдинг "Газпром Медиа", Первый канал, телеканалы "Россия-1" и НТВ, Sputnik, RT и ТАСС.

"Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни была обнаружена. Сегодня мы даем понять тем, кто распространяет обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада выступает на стороне Украины", – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Канада также ввела запрет на импорт золота из России и некоторые изделия из него.

Отметим, что после вторжения России в Украину в 2022 году Канада ввела санкции в отношении 1150 граждан и организаций из России.

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В статье: война с Россией
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