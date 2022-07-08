"Неурожайный год": у российского "заменителя" McDonald’s не будет картофеля фри
Что не делает дурак все он делает не так
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Из-за неурожая картофеля в 2021 году в России в ряде заведений сети "Вкусно — и точка" временно не будет представлена картошка фри и картофель по-деревенски. Так в компании объяснили РБК сужение меню.
Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России", — рассказали в пресс-службе общепита.
Представители сети надеются, что картофельные блюда вновь появятся в меню ресторанов в полном объеме осенью 2022 года.
Напомним, что "Вкусно — и точка" — преемник российской сети ресторанов "Макдоналдс", которая решила уйти с российского рынка в мае.
После начала работы сети "Вкусно — и точка" в России компания несколько раз сталкивалась с резонансными случаями критики со стороны потребителей за ухудшение качества продукции и обслуживания по сравнению с McDonald’s. 4 и 5 июля трое жителей Москвы обнаружили в своих бургерах плесень, двое других — насекомых.
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