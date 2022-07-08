"Минска-3 точно не будет", - Министр обороны Резников назвал три варианта победы над россией
Все три варианта не самые быстрые
Офіс Президента України
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны, начатой РФ против Украины.
О возможных сценариях он говорил на конференции Forbes Ukraine в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Первый сценарий будет примерно такой же, как и good will, "добрая воля" россиян, которая была объявлена, когда они сбежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный. Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек: сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами", - сказал Резников.
Он подчеркнул, что "Минская-3" точно не будет, каких-либо капитуляционных договоренностей не будет, и с дулом у виска никто не будет вести переговоры".
"Вариант второй - постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это действительно война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки", - отметил Резников.
Министр отметил, что второй вариант победы не столь быстр - до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года.
"Третий - более драматичный для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкортостан, на Востоке и т. д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история", - рассказал Резников.
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