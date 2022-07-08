Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: говорит, что подопечные президента хотят отстранить его от власти

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко впервые публично обратился к президенту Зеленскому из-за нападок на Чернигов и попытки лишить его полномочий.

Видео он выложил на своей странице в Facebook.

"Сегодня ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации. Причина проста: им мешает мэр, говорящий правду и защищающий интересы черниговцев, а не чиновников. Потому и хотят забрать полномочия. В ход идут все средства: запрет визитов за границу по средствам на восстановление города, приветы через силовиков, информационные атаки, блокировку работы и многое другое. Но все эти действия вредят, прежде всего, Чернигову и Украине. Вместо того чтобы противостоять нападениям врага, город вынужден терпеть нападки Ваших подчиненных", - отметил он.

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Атрошенко призвал Зеленского приостановить политическую атаку и поддержать черниговцев.

"Господин Президент! Я не могу допустить, чтобы Чернигов страдал. Поэтому обращаюсь к Вам и прошу Вас вмешаться в ситуацию, остановить политическую атаку отдельных Ваших подчиненных на меня и всячески поддержать город и мэра Чернигова. Центральная и местная власть должны работать вместе против врага, а не друг против друга. Черниговцы ждут Ваше беспристрастное и взвешенное решение", - подытожил городской голова.

Напомним, что Владислава Атрошенко уже дважды не выпустили за границу: сначала в Польшу, а затем в Швейцарию. Там мэр планировал участвовать в международных переговорах по привлечению средств на восстановление Чернигова.

В то же время, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отреагировал на запрет пересечения границы Атрошенко так: "Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас". Городской голова в свою очередь сказал, что такие заявления со стороны Офиса президента направлены на унижение его лично.