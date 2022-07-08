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Зеленский: США нам сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить

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(2 голосов)

Президент ждет большей помощи от лидеров остального мира

Зеленский: США нам сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает эту помощь недостаточной, чтобы победить Россию. Об этом он сказал в интервью CNN.

"США нам помогают, и я хочу сказать – сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить", — сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: они помогают. И мы это ценим. Но мы хотим увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США – большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово", — отметил он.

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Зеленский сказал, что "США имеют определенное влияние на решение европейских стран. И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать".

"И поэтому, когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сбережет жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, которые оккупированы Россией", — заявил президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2022 в 20:12
Якось стихли розмови про ленд-ліз.
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0
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
08.07.2022 в 19:49
"..., но недостаточно, чтобы победить" ???? Ще той комік
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+1
-1
филанкрот (donetsk)
08.07.2022 в 19:20
не тобі винуватити Америку
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+2
0
филанкрот (donetsk)
08.07.2022 в 19:20
зеля,так ти ж українську економіку розвалив!
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+2
0
Romanik2806 (Киев)
08.07.2022 в 19:31
Ви мабуть незнаєте права і обовязки Президента. І скажіть будь ласка хто за 30 років її піднімав?
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0
-1

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