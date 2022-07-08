Зеленский: США нам сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить
Президент ждет большей помощи от лидеров остального мира
Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает эту помощь недостаточной, чтобы победить Россию. Об этом он сказал в интервью CNN.
"США нам помогают, и я хочу сказать – сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить", — сказал он.
"Еще раз подчеркиваю: они помогают. И мы это ценим. Но мы хотим увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США – большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово", — отметил он.
Зеленский сказал, что "США имеют определенное влияние на решение европейских стран. И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать".
"И поэтому, когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сбережет жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, которые оккупированы Россией", — заявил президент.
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