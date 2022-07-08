Atlas Online — #рашагудбай спасает музыкальное лето и помогает ВСУ

Украинское фестивальное лето сложно представить без музыкального вайбу Atlas Weekend на ВДНХ в Киеве. Но в этом году война изменила не только наши планы на отрывные вечеринки, она изменила наши предпочтения, приоритеты и нас.

Самые известные музыканты, топовые локации, безудержные развлечения – все это мы должны отложить до нашей победы. Но Atlas не останавливается в своем стремлении делать украинцев счастливыми, только теперь к этой миссии прибавляется еще одна – помощь Вооруженным силам Украины.

В 2022 Atlas переходит в онлайн и собирает друзей на фестиваль под как никогда актуальным девизом #рашагудбай.

Вместе с организаторами атмосферу онлайн-праздника будет создавать постоянный партнер Atlas Festival – компания Parimatch.

Ведущими мероприятия станут топовые украинские комики и волонтеры – ребята из проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко, Андрей Лузан и Николай Зырянов. Они будут отвечать за настроение вечера и встречать лучших украинских музыкантов, которые вживую споют в эфире Atlas Online.

Хедлайнером фестиваля будет VERKA SERDUCHKA. Самый энергичный и позитивный бэнд Украины выступит на особенной сцене "Раша гудбай" и непременно зажжет каждого.

В течение всей прямой трансляции Atlas Online будет производиться сбор средств на нужды ВСУ. Собирают на 50 портативных электростанций для зарядки дронов, раций, планшетов и других приборов в полевых условиях. Донатить для ребят на передовой можно будет любым удобным способом. Каждый донат приближает нашу победу!

Также организаторы запланировали благотворительный аукцион, одним из лотов которого станут фирменные перчатки с автографом украинского боксера, чемпиона мира в хевивейте и амбассадора ответственной игры Parimatch Александра Усика.

Во время эфира состоится еще и розыгрыш уникальных подарков, и за некоторые из них уже можно побороться на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

Итак, не упустите уникальное событие и возможность помочь украинским воинам:

10 июля, 17:00, прямая трансляция на YouTube-канале Atlas Festival и на телеканале MEGOGO.

Фестивалим и помогаем вместе! Все будет Украина!