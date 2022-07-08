Россияне специальными снарядами намеренно поджигают украинские поля с пшеницей - ВИДЕО
Россияне продолжают уничтожать украинское зерно
фото Игоря Луценко
Российские военные обстреливают Днепропетровскую и Запорожскую области специальными снарядами с целями поджогах полей с пшеницей.
Как сообщил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук, в результате таких обстрелов в Запорожской области загорелись поля.
При этом огонь перекинулся на Великомихайловскую громаду Днепропетровщины, здесь сгорело около 20 га пшеницы.
Как сообщает военный и активист Игорь Луценко, россияне специально сжигают поля.
"Россияне сжигают наш хлеб. Специальный заряд летит в воздухе. С характерным шумом, будто лепечет металлическими крыльями, взрывается в зените, и наземь падают медленно несколько горящих кусков. От них загорается поле", — написал он.
Луценко говорит, что пламя иногда достигает 5 метров в высоту, в ширину - полоса на сотни метров.
Видео спускающегося с неба такого зажигательного снаряда 6 июля опубликовала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Кроме блокирования портов, угона и продажи зерна, оккупант цинично поджигает поля фермеров", — говорится в сообщении.
"Горит не украинская пшеница, горит продовольственная безопасность мира. Россия понесет ответственность за все преступления", - отреагировали на пожар в Минобороны Украины.
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