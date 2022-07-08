Королевская семья Дании прекратила сотрудничество с известным производителем обуви из-за его работы в РФ
Не все известные бренды вышли из россии
фото из свободных источников
Датский производитель обуви Ecco на фоне критики из-за продолжения работы в России в среду объявил, что лишится статуса поставщика для королевской семьи, занимавшего более 30 лет.
Об этом сообщает "
Статус поставщика для королевской семьи Ecco имел с апреля 1991 года. Теперь он автоматически завершится в апреле 2023 года.
В заявлении Ecco сообщил, что "принял к сведению" решение королевской семьи Дании и не имеет дальнейших комментариев. Не приводится и причина, по которой было принято такое решение.
Однако отметим, что в последние недели Ecco критиковали из-за отказа прекратить работу в России на фоне ее полномасштабной агрессии против Украины.
Исполнительный директор бренда Панос Митарос ранее заявлял, что в России работает 200 магазинов Ecco с более чем 1800 работниками, и ради заботы о них компания не может выйти с российского рынка. В мае также стало известно, что Ecco заработал в России 103 миллиона крон (около 14 миллионов евро).
Из-за продолжения работы в России несколько датских дилеров уже отказались сотрудничать с Ecco.
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