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Королевская семья Дании прекратила сотрудничество с известным производителем обуви из-за его работы в РФ

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Не все известные бренды вышли из россии

Королевская семья Дании прекратила сотрудничество с известным производителем обуви из-за его работы в РФ

фото из свободных источников

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Датский производитель обуви Ecco на фоне критики из-за продолжения работы в России в среду объявил, что лишится статуса поставщика для королевской семьи, занимавшего более 30 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский телеканал TV2.

Статус поставщика для королевской семьи Ecco имел с апреля 1991 года. Теперь он автоматически завершится в апреле 2023 года.

В заявлении Ecco сообщил, что "принял к сведению" решение королевской семьи Дании и не имеет дальнейших комментариев. Не приводится и причина, по которой было принято такое решение.

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Однако отметим, что в последние недели Ecco критиковали из-за отказа прекратить работу в России на фоне ее полномасштабной агрессии против Украины.

Исполнительный директор бренда Панос Митарос ранее заявлял, что в России работает 200 магазинов Ecco с более чем 1800 работниками, и ради заботы о них компания не может выйти с российского рынка. В мае также стало известно, что Ecco заработал в России 103 миллиона крон (около 14 миллионов евро).

Из-за продолжения работы в России несколько датских дилеров уже отказались сотрудничать с Ecco.

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В статье: война с Россией
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