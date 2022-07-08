Украинские артиллерия уничтожила два командных пункта оккупантов на Херсонском направлении
Последствия этих попаданий доразведываются
Украинские военные 8 июля ударами из артиллерии уничтожили два командных пункта российской армии на Херсонском направлении.
Последствия этих попаданий ВСУ пока доразведываются.
Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
"Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием нашей артиллерии уничтожены два командных пункта российской армии. Последствия этих попаданий доразведываются", — сказала Гуменюк.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные
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