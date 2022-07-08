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Кринж дня. В Красноярске появились билборды "Аляска наша!" - ФОТО

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(1 голосов)

Россияне живут в параллельной реальности

Кринж дня. В Красноярске появились билборды "Аляска наша!" - ФОТО

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Новина українською

В Красноярске, что на россии, появились странные баннеры с надписью: "Аляска наша!".

Горожане допустили, что билборды могли изготовить и установить "по заказу", однако местные власти отрицают свою причастность.

Интересно, что на днях спикер Госдуры Вячеслав Володин утверждал, что России "есть, что возвращать у США, к примеру, Аляску".

Впрочем, позже выяснилось, что билборды разместил красноярский завод прицепов "Аляска". В организации пояснили, что таким образом, делали ставку на "патриотичный ход".

Кринж дня. В Красноярске появились билборды "Аляска наша!" - ФОТО - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.07.2022 в 20:07
Так повертайте, чого чекаєте?
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