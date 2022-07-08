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Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ - очередной перехват СБУ

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Россияне удивляются качеству украинских вещей

Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ - очередной перехват СБУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Российские оккупанты в телефонных разговорах со своими родственниками удивляются качеству носков, которые выдают воинам Вооруженных Сил.

Данные перехватов дает пресс-служба СБУ.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю… какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - рассказывал один из оккупантов.

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В СБУ сообщают, что об этом в одном из последних перехватов признался разговаривавший со своей женой контрактник ВС РФ.

Также он хвастался американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев.

В то же время, оккупант считает, что дело не в иностранном производителе, потому что в Украине шьют не менее качественные вещи. Россиянин удивляется и не понимает в чем дело.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - сказал оккупант.

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В статье: война с Россией
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