Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ - очередной перехват СБУ
Россияне удивляются качеству украинских вещей
Генштаб ЗСУ
Российские оккупанты в телефонных разговорах со своими родственниками удивляются качеству носков, которые выдают воинам Вооруженных Сил.
Данные перехватов дает пресс-служба СБУ.
"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю… какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - рассказывал один из оккупантов.
В СБУ сообщают, что об этом в одном из последних перехватов признался разговаривавший со своей женой контрактник ВС РФ.
Также он хвастался американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев.
В то же время, оккупант считает, что дело не в иностранном производителе, потому что в Украине шьют не менее качественные вещи. Россиянин удивляется и не понимает в чем дело.
"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - сказал оккупант.
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