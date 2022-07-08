  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Потребительская годовая инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5%
В тренде

Потребительская годовая инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5%

Общие новости
(1 голосов)

В мае было 18%

Потребительская годовая инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5%

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% в годовом исчислении по сравнению с 18% месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В последний раз инфляцию более 20% ведомство фиксировало в марте 2016 года.

Так, в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего (на 17,2%) подорожали яйца.

Читайте такжеСтоимость Bitcoin упала до рекордного уровня за последние 18 месяцев

"На 10,9-4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы. В то же время на 1,1% подешевели говядина и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%, в том числе на алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%", – говорится в сообщении.

При этом одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности одежда - на 1,8%, обувь - на 0,9%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде