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В результате обстрела россиянами Бахмута и Сиверска погибли пять мирных жителей

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Россияне продолжают убивать мирных жителей

В результате обстрела россиянами Бахмута и Сиверска погибли пять мирных жителей

Генпрокуратура

Новина українською

Российские войска в течении 7-8 июля обстреливали Бахмут и Северск, в результате чего погибли пятеро мирных жителей и есть раненые.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Прокуратура уже завела дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. От снарядов оккупантов ранены трое человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В городах повреждены помещения мирных граждан и машины", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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