В результате обстрела россиянами Бахмута и Сиверска погибли пять мирных жителей
Россияне продолжают убивать мирных жителей
Генпрокуратура
Российские войска в течении 7-8 июля обстреливали Бахмут и Северск, в результате чего погибли пятеро мирных жителей и есть раненые.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Прокуратура уже завела дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".
"После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. От снарядов оккупантов ранены трое человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В городах повреждены помещения мирных граждан и машины", - говорится в сообщении.
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Источник:Офис генпрокурора
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