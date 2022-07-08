В результате обстрела россиянами Бахмута и Сиверска погибли пять мирных жителей

Российские войска в течении 7-8 июля обстреливали Бахмут и Северск, в результате чего погибли пятеро мирных жителей и есть раненые.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также Андрющенко: В Мариуполе ежедневно гибнет в среднем 25 человек

Прокуратура уже завела дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. От снарядов оккупантов ранены трое человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В городах повреждены помещения мирных граждан и машины", - говорится в сообщении.