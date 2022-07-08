Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Новинского
На данный момент в составе Рады остается 420 нардепов
Верховная рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского.
Об этом сообщает в Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За - 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - отметил он.
По его словам, на данный момент в составе Рады остается 420 нардепов.
Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).
Вадим Новинский – внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще ранее – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов.
Также Новинский является меценатом и протодиаконом УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине). Он создал благотворительный фонд "В честь покрова Пресвятой Богородицы".
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