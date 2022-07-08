Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Новинского

Верховная рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского.

Об этом сообщает в Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За - 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - отметил он.

По его словам, на данный момент в составе Рады остается 420 нардепов.

Отметим, два дня назад Новинский заявил , что после оккупации Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и на бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.

Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).

Вадим Новинский – внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще ранее – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов.

Также Новинский является меценатом и протодиаконом УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине). Он создал благотворительный фонд "В честь покрова Пресвятой Богородицы".