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Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Новинского

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На данный момент в составе Рады остается 420 нардепов

Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Новинского

Новина українською

Верховная рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского.

Об этом сообщает в Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За - 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - отметил он.

По его словам, на данный момент в составе Рады остается 420 нардепов.

Отметим, два дня назад Новинский заявил, что после оккупации Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и на бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.

Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).

Вадим Новинский – внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще ранее – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов.

Также Новинский является меценатом и протодиаконом УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине). Он создал благотворительный фонд "В честь покрова Пресвятой Богородицы".

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В статье: Вадим Новинский война с Россией
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