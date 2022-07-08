  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты в пятницу пытались нанести ракетный удар по Одесщине, ракеты взорвались над морем
В тренде

Оккупанты в пятницу пытались нанести ракетный удар по Одесщине, ракеты взорвались над морем

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Также в Одесской области были обезврежены 2 вражеских морских мины

Оккупанты в пятницу пытались нанести ракетный удар по Одесщине, ракеты взорвались над морем

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесской области в пятницу утром, выпущенные ими ракеты взорвались в воздухе над Черным морем, сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

"Враг пытался нанести ракетный удар по области 2 ракетами в направлении Черноморского побережья. К счастью, ракеты взорвались над морем в воздухе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАндрющенко: В Мариуполе ежедневно гибнет в среднем 25 человек

В нем также уточняется, что в течение суток в пятницу в Одесской области были обезврежены 2 вражеских морских мины, при этом первая была обезврежена украинскими военными на побережье Черного моря, другая - в Днестровском лимане.

"Еще раз напоминаю об опасности и запрете находиться в воде и на пляжах", - подытожил Марченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде