Оккупанты в пятницу пытались нанести ракетный удар по Одесщине, ракеты взорвались над морем

Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесской области в пятницу утром, выпущенные ими ракеты взорвались в воздухе над Черным морем, сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

"Враг пытался нанести ракетный удар по области 2 ракетами в направлении Черноморского побережья. К счастью, ракеты взорвались над морем в воздухе", - говорится в сообщении.

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В нем также уточняется, что в течение суток в пятницу в Одесской области были обезврежены 2 вражеских морских мины, при этом первая была обезврежена украинскими военными на побережье Черного моря, другая - в Днестровском лимане.

"Еще раз напоминаю об опасности и запрете находиться в воде и на пляжах", - подытожил Марченко.