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Рада отменила на время войны ограничения на подарки для чиновников и депутатов в случае использования их на нужды ВСУ или гумпомощи

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Теперь "подарки" можно официально передавать на ВСУ

Рада отменила на время войны ограничения на подарки для чиновников и депутатов в случае использования их на нужды ВСУ или гумпомощи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада отменила ограничение на размер подарков при условии, если они будут использованы на нужды Вооруженных сил Украины или гуманитарную помощь пострадавшим от агрессии Российской Федерации.

Принятие соответствующего законопроекта №7280 в общей сложности поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу, сообщил в своем телеграмм-канале член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Его целью является обеспечение правовой определенности применения ограничений на получение подарков для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, приравненных к ним лиц, в условиях военного положения, а также обеспечение правовой определенности правил декларирования таких подарков в условиях военного положения.

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Согласно документу, переходные положения закона "О предотвращении коррупции" дополняются новым пунктом о том, что ограничения по стоимости подарков, установленные частью второй статьи 23 для чиновников и депутатов, не распространяются в случае получения средств, которые в полном объеме перечислены на спецсчета, открытые Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины и/или если они использованы на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от действий Российской Федерации.

Напомним, что согласно статье 23 закона "О предотвращении коррупции", депутаты и чиновники могут получать подарки, стоимость которых не превышает одного прожиточного минимума.

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В статье: война с Россией
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