СБУ заблокировала финансирование агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции
Поддоны маркированы буквой "Z"
СБУ
Служба безопасности Украины осуществляет предварительное расследование по факту финансирования терроризма и вооруженной агрессии РФ.
В частности, речь идет о компании, которая занимается оптовой торговлей духами и косметическими средствами российского производства, сообщает пресс-служба СБУ.
"В ходе следственных действий было выяснено, что полученные в Украине доходы бизнесмены перечисляли для уплаты налогов в госбюджет РФ. Ведь материнская компания, интеллектуальная собственность торговых брендов, а также производственные мощности находятся в России. Их конечными собственниками являются граждане и юридические лица страны-агрессора.
Вся торговая продукция компании находится на складах в Киевской и Тернопольской областях. В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили более 700 паллетов с товаром. Общая стоимость продукции составляет более 150 млн. грн.
Согласно документам, товары были ввезены в Украину накануне полномасштабного вторжения России.
Примечательно, что поддоны маркированы буквой "Z" так же, как и вражеская техника оккупантов символом вторжения в Украину.
В настоящее время товар направлен на ответственное хранение.
Продолжается передача выявленных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
Вырученные средства пополнят госбюджет Украины и могут быть использованы для нужд украинской армии.
Оперативно-следователи осуществлялись в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - рассказали в СБУ.
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