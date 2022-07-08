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Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн. долларов. Будут еще четыре машины HIMARS

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(5 голосов)

Поддержка со стороны США не прекращается

Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн. долларов. Будут еще четыре машины HIMARS

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, восьмого июля, президент США Джо Байден объявил о подписании очередного пакета военной помощи Украине на четыреста миллионов долларов. В пакет войдут четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы.

В общей сложности у Украины будет уже 12 этих машин, способных уничтожать тыловую инфраструктуру российских оккупационных войск в Украине.

Также США обсуждают с партнерами возможность поставки Украине систем береговой обороны. Сейчас уже прорабатываются планы по поставке новых вооружений "на месяцы и годы вперед".

В целом пакет будет содержать:

  • 4 HIMARS и боеприпасы к ним;
  • 1000 снарядов "высокоточной" 155-мм артиллерии;
  • тактические автомобили;
  • взрывные боеприпасы;
  • счетчики аккумуляторных систем;
  • запчасти.
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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
08.07.2022 в 23:08
Дядько Джо зовсім з глузду з"їхав? Всього 1000 снарядів до арти 155 мм?? Пи*здець
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