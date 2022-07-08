Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн. долларов. Будут еще четыре машины HIMARS

Сегодня, восьмого июля, президент США Джо Байден объявил о подписании очередного пакета военной помощи Украине на четыреста миллионов долларов. В пакет войдут четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы.

В общей сложности у Украины будет уже 12 этих машин, способных уничтожать тыловую инфраструктуру российских оккупационных войск в Украине.

Также США обсуждают с партнерами возможность поставки Украине систем береговой обороны. Сейчас уже прорабатываются планы по поставке новых вооружений "на месяцы и годы вперед".

В целом пакет будет содержать: