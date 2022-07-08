  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минкульт предлагает запретить ввоз любых книг из России и Беларуси
В тренде

Минкульт предлагает запретить ввоз любых книг из России и Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Не только на русском языке

Минкульт предлагает запретить ввоз любых книг из России и Беларуси

Новина українською

В Украине требуют запретить ввоз литературы на любой язык из России, Белоруссии и временно оккупированных территорий Украины.

Это предложение Министерства культуры и информационной политики объявил глава ведомства Александр Ткаченко на брифинге 8 июля.

Он подчеркнул, что это касается литературы, происходящей из России, или улица изготовлена ​​там и ввозится с территории страны-агрессора.

"Много было разговоров и вопросов по ввозу на территорию Украины российской книжной продукции из России и Белоруссии.

Хотел бы объяснить позицию МКИП: мы за то, чтобы запретить ввоз какой-либо книжной продукции с территории российской федерации и Республики Беларусь, не только на русском языке, а все книги на любом языке", – отметил министр.

Читайте также"Гениальное решение". На россии стали выковыривать чипы из банковских карт и вставлять их в новые

Однако в Украине не запретят печатать книги на русском языке, поскольку это относится к правам и свободам, гарантированным Конституцией Украины.

Напомним, в июне Рада приняла закон, запрещающий ввозить книги на русский язык с территории России и Беларуси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде