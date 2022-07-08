Минкульт предлагает запретить ввоз любых книг из России и Беларуси

В Украине требуют запретить ввоз литературы на любой язык из России, Белоруссии и временно оккупированных территорий Украины.

Это предложение Министерства культуры и информационной политики объявил глава ведомства Александр Ткаченко на брифинге 8 июля.

Он подчеркнул, что это касается литературы, происходящей из России, или улица изготовлена ​​там и ввозится с территории страны-агрессора.

"Много было разговоров и вопросов по ввозу на территорию Украины российской книжной продукции из России и Белоруссии.

Хотел бы объяснить позицию МКИП: мы за то, чтобы запретить ввоз какой-либо книжной продукции с территории российской федерации и Республики Беларусь, не только на русском языке, а все книги на любом языке", – отметил министр.

Однако в Украине не запретят печатать книги на русском языке, поскольку это относится к правам и свободам, гарантированным Конституцией Украины.

Напомним, в июне Рада приняла закон, запрещающий ввозить книги на русский язык с территории России и Беларуси.