Московский депутат получил 7 лет колонии за то, что осудил агрессию россии

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов получил семь лет колонии общего режима за то, что назвал войну войной и заявил о гибели детей в Украине. Приговор вынес сегодня Мещанский суд Москвы.

Так, Горинова признали виновным "в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти", сообщает телеграм-канал "Свободу Алексею Горинову".

Дело касалось заседания совета депутатов 15 марта, на котором обсуждался план досуговой работы. При обсуждении Горинов сказал, что не понимает, как можно организовывать конкурс детского рисунка и танцевальных программ, когда в Украине погибают дети.

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"Я считаю, что принимать этот план не нужно, потому что о каком досуге и развлечении может идти речь, когда мы сейчас все находимся в качественном ином укладе жизни, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны. …Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины", – заявил Горинов на заседании.

Видеозапись заседания увидел пользователь сайта "Пикабу" и пожаловался на депутата в Следственный комитет.

Во время суда Горинова держали в стеклянном аквариуме. На объявление приговора он принес плакат "Вам еще нужна эта война?". Судебные приставы пытались закрыть собой Горинова, чтобы плакат не увидели присутствующие.

Статья, по которой осужден Горинов, была введена в России в марте этого года после вторжения в Украину. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы.