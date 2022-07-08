"Эвакуация есть, и люди о ней знают" - Верещук призывает как можно быстрее выезжать из Херсонской и Запорожской областей

Жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отвечая на вопрос, есть ли возможность эвакуации с временно оккупированных территорий юга Украины, передает Укринформ.

"Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути, волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", - отметила Верещук.

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По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться. В то же время люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны обладать жизненной мудростью и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории.