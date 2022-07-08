  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Эвакуация есть, и люди о ней знают" - Верещук призывает как можно быстрее выезжать из Херсонской и Запорожской областей
В тренде

"Эвакуация есть, и люди о ней знают" - Верещук призывает как можно быстрее выезжать из Херсонской и Запорожской областей

Общие новости
(1 голосов)

Чтобы ВСУ могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население

"Эвакуация есть, и люди о ней знают" - Верещук призывает как можно быстрее выезжать из Херсонской и Запорожской областей

фото из свободных источников

Новина українською

Жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отвечая на вопрос, есть ли возможность эвакуации с временно оккупированных территорий юга Украины, передает Укринформ.

"Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути, волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", - отметила Верещук.

Читайте такжеВерещук: С 24 февраля в Украину удалось вернуть тела 300 погибших

По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться. В то же время люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны обладать жизненной мудростью и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Ирина Верещук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cerega15 (Kherson)
08.07.2022 в 23:42
Официальной эвакуации нет и не было ни дня (за исключением Мариуполя), люди едут на свой страх и риск. Стоит это 5-6 тысяч на сегодня (одно место в машине), не у всех такие деньги есть. До начала боевых действий эвакуацию не обьявляли, потому что это "парализовало бы транспортную инфраструктуру", хотя в первые месяцы парализовали ее сами же, натыкав блокпостов, где только можно. Парадокс на парадоксе.
Ответить
+1
0
янковский ян (Запорожье)
09.07.2022 в 00:42
Согласен
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде