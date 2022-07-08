  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Подоляк: Определенный переломный момент в войне уже начинается
В тренде

Подоляк: Определенный переломный момент в войне уже начинается

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Украинские силы начали бить по российским тылам

Подоляк: Определенный переломный момент в войне уже начинается

фото из свободных источников

Новина українською

В войне России против Украины начинается определенный переломный момент, поскольку украинские силы бьют по российским тылам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для 24 канала.

По его словам, только за последнюю неделю удалось уничтожить 16 позиций с российскими казармами и складами боеприпасов. Кроме того, противник вынужден брать оперативные паузы из-за потерь.

Читайте такжеПодоляк: Мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство российского геноцида

"Потому определенный перелом войны уже начинается. Все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами", - отметил Пододяк.

Он добавил, что более ощутимым этот переломный момент станет с получением еще большего количества западных вооружений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде