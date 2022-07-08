Подоляк: Определенный переломный момент в войне уже начинается
Украинские силы начали бить по российским тылам
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В войне России против Украины начинается определенный переломный момент, поскольку украинские силы бьют по российским тылам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для 24 канала.
По его словам, только за последнюю неделю удалось уничтожить 16 позиций с российскими казармами и складами боеприпасов. Кроме того, противник вынужден брать оперативные паузы из-за потерь.
"Потому определенный перелом войны уже начинается. Все потому, что мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами", - отметил Пододяк.
Он добавил, что более ощутимым этот переломный момент станет с получением еще большего количества западных вооружений.
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